Россия послала тайное письмо США с предложениями по Сирии – СМИ

Российская сторона пока это сообщение не комментировала.

Глава Генштаба России Валерий Герасимов 19 июля направил председателю Объединенного комитета начальников штабов генерал-майору Джозефу Данфорду письма с предложениями по восстановлению Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственную докладную записку США.

По данным агентства, Россия использовала канал связи, который тщательно охранялся, чтобы предложить сотрудничество в восстановлении Сирии и репатриации беженцев.

В письме российская сторона отмечает, что сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других материалов и средств, необходимых для восстановления страны и приема беженцев, которые возвращаются домой.

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По данным агентства, российский план получил «ледяной прием» в Вашингтоне, США будут поддерживать такие усилия в случае прекращения семилетней войны в Сирии, включая такие шаги, как проведение выборов.

Российская сторона пока это сообщение не комментировала.

Отметим, Россия является одним из партнеров Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в котором погибли сотни тысяч людей.