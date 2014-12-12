Норвегия приостанавливает военное сотрудничество с Россией до конца 2015 года

Норвегия решила приостановить двустороннее военное сотрудничество с Россией до конца 2015 года. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Норвегии, передает Украинская правда.

Первоначальное решение о приостановлении сотрудничества было принято еще в марте 2014 года. Однако правительство Норвегии рассмотрело вопрос еще раз и решило продолжить приостановку всего двустороннего военного сотрудничества до конца 2015 года.

"Ситуация в восточной Украине серьезная, и Россия, безусловно, играет дестабилизирующую роль. Россия поддерживает сепаратистов в восточной Украине, а также держит военные и вооруженные силы вдоль границы. Это неприемлемо", - отметила министр обороны Норвегии Инэ Эриксен Сорейде.

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В то же время, как отмечает сайт Минобороны Норвегии, страны продолжат сотрудничество в сфере береговой и пограничной охраны, аварийно-спасательных работ, а также по предотвращению инцидентов в море.

Напомним, ранее вооруженные силы Норвегии опубликовали видео, на котором показано, как российский истребитель Миг-31 проходит слишком близко от норвежского F-16.