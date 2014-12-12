Между Россией и Западом пока нет «холодной войны» - МИД Польши

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом министр сказал сегодня в эфире RMF FM.

"Нет, к большому счастью, еще нет, если можно говорить так в контексте жертв конфликта на востоке Украины", - сказал министр, отвечая на вопрос журналиста.

Он обратил внимание на то, что после объявленного на этой неделе прекращения огня на Донбассе перестали гибнуть люди, что "создает шанс" на перевод дела в русло переговоров с боевых действий.

Читайте такжеВ Госдуме заявили о начале новой «холодной войны» между РФ и США

Схетина отметил, что Российская федерация до сих пор не знает, как выйти из тупиковой ситуации, в которой она оказалась из-за ситуации в Украине и выразил надежду, что она сделает правильные выводы из событий последних недель.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.

8 декабря председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков заявил, что контактов между Россией и США практически нет, отношения перешли в фазу второй "холодной войны".