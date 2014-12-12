Большинство россиян считают источником власти президента - опрос

Как выяснил ВЦИОМ, только 23% граждан России называют носителем суверенитета и источником власти в стране народ, как это и прописано в основном законе.

При этом более половины опрошенных - 55% - считают, что это является функцией главы государства, сообщает Русская служба Би-би-си.

Среди сторонников "Единой России" так считают 57% респондентов, а среди сторонников непарламентских партий - 40%.

Каждый десятый россиянин полагает, что источником власти в стране является парламент, а 3% уверены, что таковым является бог.

Читайте также68% россиян считают Россию великой державой - опросЗа последние девять лет число считающих, что носитель суверенитета - это президент, не изменилось, в то время как сторонников правильной версии стало на 4% больше (23% вместо 19% в 2005 году).