Нидерланды опубликовали видео перехвата российских истребителей Су-34 над Балтийским морем

20:59, 11 декабря 2014
Мир
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Российские самолеты проигнорировали требования идентифицировать себя и были препровождены до Калининграда.

Иллюстративная фотография: Су-34 / Wikipedia

Министерство обороны Нидерландов опубликовало кадры перехвата российских истребителей Су-34 над Балтийским морем.

Об этом говорится в сообщении на сайте альянса.

"Российские самолеты проигнорировали требования идентифицировать себя и были препровождены до Калининграда", - сообщает Минобороны.

Пресс-секретарь НАТО Оану Лунгеску заявила, что подобная деятельность может стать дестабилизирующим фактором, и это несет в себе потенциальную опасность, если международные нормы не будут соблюдаться.

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Как сообщал УНИАН, ранее португальские истребители F-16, которые принимают участие в воздушной миссии НАТО, уже перехватывали над Балтийским морем шесть российских бомбардировщиков

По словам пресс-секретаря Альянса Оану Лунгеску, большинство перехватов над Балтийским морем уже стали "обычным" делом, перехват этих шести бомбардировщиков "демонстрирует высокий уровень активности России".

Видео WorldDefenceVideos

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