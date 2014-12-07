Силы НАТО дважды поднимали в воздух над Балтикой истребители для перехвата самолетов РФ
В течение воскресенья, 7 декабря, объединенные силы НАТО в балтийских странах были вынуждены дважды в день поднимать в воздух истребители из-за несогласованный пролет военных самолетов РФ.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу латвийского министерства обороны.
Первый инцидент произошел с участием сразу шести российских стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерные заряды.
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В составе этой группы было 2 сверхзвуковых бомбардировщика дальнего действия Ту-22 и 4 бомбардировщика Ту-95. На их перехват были подняты истребители F-16.
Несколько позже произошел еще один инцидент с участием трех военных Ту-134 и одного транспортника Ан-72, которые также совершали пролет над балтийским морем, не согласовывая его с другими странами региона. Для их перехвата были подняты истребители CF-188.
В сообщении не уточняется, вернулись ли самолеты до пункта отправления, и приземлились ли они в Калининградской области.
Необходимо отметить, что воздушные маневры ВВС РФ, и без того более частые, чем обычно, в течение последней недели стали еще более регулярными.
В субботу Министерство обороны Эстонии сообщало о перемещении в Калининград большой группы самолетов, которая включала стратегический бомбардировщик.