Во Франции запретили смартфоны в школах

Запрет на мобильные телефоны будет касаться как учеников, так и учителей.

Парламент Франции окончательно одобрил законопроект, запрещающий использование мобильных телефонов и других средств связи в младшей и средней школе.

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Как передает ТСН, запрет на мобильные телефоны будет касаться как учеников, так и учителей. Отмечается, что исключение может быть сделано, если использование смартфонов необходимо "с образовательной целью". Что это значит, в каждой школе предстоит решить самостоятельно.

Вместе с тем смогут и в дальнейшем пользоваться гаджетами дети с инвалидностью. Новые правила могут вступить в силу с начала нового учебного года.

Как сообщал УНИАН, ранее в Китае начали тестировать систему контроля за школьниками на уроках, которая предусматривает постоянный надзор и контроль внимания.