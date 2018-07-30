СМИ сообщили об инсульте у Лукашенко, в Минске назвали это "бредом"

Украинское издание сообщило, что Лукашенко был госпитализирован с инсультом, в Минске опровергли эту информацию.

Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала "бредом" информацию о его госпитализации с инсультом.

"Могу ответить на это только словом "бред", - сказала она, передает РБК.

Ранее украинский портал "Деловая столица" со ссылкой на источники сообщил, что Лукашенко был госпитализирован с инсультом.

Читайте такжеЛукашенко о россиянах: они сами не понимают, чего хотят

По данным издания, президент Беларуси должен был посетить Гомель, но не появился там. Однако туда прибыли его охрана и президентский пул. Никаких объяснений в связи с его отсутствием дано не было.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко заговорил об угрозе вхождения Беларуси в состав другого государства.