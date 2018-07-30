Благодаря Facebook полиция идентифицировала пропавшего 64 года назад лыжника

11:59, 30 июля 2018
Мир
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Лыжника обнаружили на высоте 3 000 метров в Альпах вблизи швейцарской границы / фото УНИАН

Об этом сообщает Украинская правда. Жизнь со ссылкой на ВВС.

Останки человека, лыжное снаряжение и очки обнаружили в долине итальянского региона Аоста в 2005 году.

Следователям не удавалось идентифицировать умершего, пока в прошлом месяце правоохранители не распространили информацию в Facebook.

Очки узнала французская семья Анри Ле Масн.

Лыжника обнаружили на высоте 3 000 метров в Альпах вблизи швейцарской границы.

Среди найденного была одежда с вышитыми инициалами и деревянные лыжи, которые на время их использования были драгоценными.

Следствие установило, что останки принадлежали мужчине ростом 1,75 метра, которому было около 30 лет. И, вероятно, он погиб весной.

В июне правоохранители опубликовали находки в соцсетях с просьбой распространить информацию, особенно во Франции и Швейцарии.

Историю подхватили французские медиа.

Эту историю по радио услышала Эмма Нассем.

Поинтересовалась, мог ли быть этот человек ее дядя, который пропал во время катания на лыжах после шторма у Маттерхорну на швейцарской границе в 1954 году.

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Младший брат Ле Жирная, Роджер, которому сейчас 94 года, прислал электронное письмо с описанием родственника.

"Я брат Анри Ле Жирная ... который вероятнее всего является лыжником, который исчез 64 года назад. Он был бакалавром и достаточно независимым. Он работал в финансовом министерстве в Париже", – написал мужчина.

ДНК-текст подтвердил информацию родственников, сообщила полиция.

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Теги: #Facebook#гибель лыжников