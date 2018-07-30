Благодаря Facebook полиция идентифицировала пропавшего 64 года назад лыжника
Французский лыжник исчез в Италии более 60 лет назад. Его узнали благодаря соцсетям, сообщает полиция Италии.
Об этом сообщает Украинская правда. Жизнь со ссылкой на ВВС.
Останки человека, лыжное снаряжение и очки обнаружили в долине итальянского региона Аоста в 2005 году.
Следователям не удавалось идентифицировать умершего, пока в прошлом месяце правоохранители не распространили информацию в Facebook.
Очки узнала французская семья Анри Ле Масн.
Лыжника обнаружили на высоте 3 000 метров в Альпах вблизи швейцарской границы.
Tutto era iniziato nel 2005, con il ritrovamento dei resti di uno sciatore sul Cervino.— Polizia di Stato (@poliziadistato) July 29, 2018
Pochi oggetti intorno al corpo facevano supporre che la persona, un uomo, avesse perso la vita durante una discesa con gli sci https://t.co/adehCmuSre
Среди найденного была одежда с вышитыми инициалами и деревянные лыжи, которые на время их использования были драгоценными.
Следствие установило, что останки принадлежали мужчине ростом 1,75 метра, которому было около 30 лет. И, вероятно, он погиб весной.
В июне правоохранители опубликовали находки в соцсетях с просьбой распространить информацию, особенно во Франции и Швейцарии.
Историю подхватили французские медиа.
Эту историю по радио услышала Эмма Нассем.
Поинтересовалась, мог ли быть этот человек ее дядя, который пропал во время катания на лыжах после шторма у Маттерхорну на швейцарской границе в 1954 году.
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Младший брат Ле Жирная, Роджер, которому сейчас 94 года, прислал электронное письмо с описанием родственника.
"Я брат Анри Ле Жирная ... который вероятнее всего является лыжником, который исчез 64 года назад. Он был бакалавром и достаточно независимым. Он работал в финансовом министерстве в Париже", – написал мужчина.
ДНК-текст подтвердил информацию родственников, сообщила полиция.