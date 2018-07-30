Благодаря Facebook полиция идентифицировала пропавшего 64 года назад лыжника

Останки человека, лыжное снаряжение и очки обнаружили в долине итальянского региона Аоста в 2005 году.

Французский лыжник исчез в Италии более 60 лет назад. Его узнали благодаря соцсетям, сообщает полиция Италии.

Об этом сообщает Украинская правда. Жизнь со ссылкой на ВВС.

Останки человека, лыжное снаряжение и очки обнаружили в долине итальянского региона Аоста в 2005 году.

Следователям не удавалось идентифицировать умершего, пока в прошлом месяце правоохранители не распространили информацию в Facebook.

Очки узнала французская семья Анри Ле Масн.

Лыжника обнаружили на высоте 3 000 метров в Альпах вблизи швейцарской границы.

Tutto era iniziato nel 2005, con il ritrovamento dei resti di uno sciatore sul Cervino.

Pochi oggetti intorno al corpo facevano supporre che la persona, un uomo, avesse perso la vita durante una discesa con gli sci https://t.co/adehCmuSre — Polizia di Stato (@poliziadistato) July 29, 2018

Среди найденного была одежда с вышитыми инициалами и деревянные лыжи, которые на время их использования были драгоценными.

Следствие установило, что останки принадлежали мужчине ростом 1,75 метра, которому было около 30 лет. И, вероятно, он погиб весной.

В июне правоохранители опубликовали находки в соцсетях с просьбой распространить информацию, особенно во Франции и Швейцарии.

Историю подхватили французские медиа.

Эту историю по радио услышала Эмма Нассем.

Поинтересовалась, мог ли быть этот человек ее дядя, который пропал во время катания на лыжах после шторма у Маттерхорну на швейцарской границе в 1954 году.

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Младший брат Ле Жирная, Роджер, которому сейчас 94 года, прислал электронное письмо с описанием родственника.

"Я брат Анри Ле Жирная ... который вероятнее всего является лыжником, который исчез 64 года назад. Он был бакалавром и достаточно независимым. Он работал в финансовом министерстве в Париже", – написал мужчина.

ДНК-текст подтвердил информацию родственников, сообщила полиция.