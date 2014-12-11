Девятый "гумконвой" РФ прибыл в Ростовскую область - МЧС РФ

Об этом передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

"Вечером 10 декабря они прибыли в Ростовскую область, где будет формироваться колонна для Донбасса", - сообщили в ведомстве.

Порядка 40 машин с гуманитарным грузом выехали утром 9 декабря из подмосковного Ногинска.

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Кроме того, автомашины были направлены из Астрахани, Твери, Таганрога, Краснодара, Воронежа и других регионов. В МЧС РФ заявляют, что украинские пограничники приглашены к осмотру девятого гумконвоя.