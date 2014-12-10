Медведев признал, что санкции Запада вредят России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в интервью российским телеканалам.

”Никто, никогда не делал легковесных заявлений или выводов о том, что санкции - это повод для лучшего развития, что санкции любого воздействия на нашу экономику нам нипочем. Никто так не говорил, за исключением может быть каких-то несерьезных комментаторов. Все понимали, что санкции, которые принимаются иностранными государствами, они, безусловно, вредят нашей экономике. И, точно также, как эти же санкции вредят экономикам и компаниям тех стран, которые принимают эти санкции. Эти решения всегда носят обоюдоострый характере”, - сказал он.

При этом Медведев попытался сгладить негативное влияние санкций Запада на Россию и подчеркнул, что они помогли российскому руководству принять решение для начала импортозамещения.

”Еще раз говорю, что никто никогда не говорил, что это все нипочем. Но из вот этих решений неприятных для нашей страны, можно сделать целый ряд довольно серьезных выводов, в том числе тех которые напрашивались довольно давно. Каких? Очень просто посадить экономику на иглу импорта и абсолютно все привозить из-за границы. Так вот эти санкции дали нам возможность подумать о том, что пора уже заняться нормальным импортозамещением”, - подчеркнул он.

Читайте такжеМедведев объяснил аннексию Крыма судьбой РоссииКак отметил Медведев, санкции помогли российскому руководству подумать над созданием производства в России, при котором сама сможет создавать нормальные, качественные, конкурентоспособные товары.

”Именно этим мы сейчас и занимаемся. Вот в этом, если хотите, не позитивный момент санкций, а тот вызов, на который мы обязаны ответить. Цена такого рода решений она измеряется десятками миллиардов долларов”, - сказал он.