Госдеп обвинил РФ в нарушении договоренностей по Сирии

Также поднимался вопрос о необходимости предоставления РФ "равного дипломатического доступа к США на уровне, который является справедливым и взаимным", сообщили в Госдепартаменте США.

Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Кремль в нарушении договоренностей относительно Сирии.

Об этом шла речь в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Госдеп США.

"Среди обсуждаемых тем был факт нарушения Россией своих обязательств на юго-западе Сирии", - говорится в сообщении.

Беседа состоялась 21 июля, собеседники обсуждали широкий круг вопросов, некоторые из которых обсуждались президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время встречи в Хельсинки.

Сообщается также, что главы внешнеполитических ведомств обсудили общие цели налаживания диалога между частными, неконтролируемыми правительством, предприятиями обеих стран.

Также поднимался вопрос о необходимости предоставления РФ "равного дипломатического доступа к США на уровне, который является справедливым и взаимным", сообщили в Госдепартаменте США.

Напомним, Сирийская армия в течение последних недель ведет наступательную операцию, целью которой является захват части юго-западной Сирии у границы с Израилем, которая еще находится в руках повстанцев.