США могут отменить санкции против концерна российского олигарха Дерипаски

Правительство США не имеет намерений вытеснить "Русал" из бизнеса, заявил министр финансов США.

Российский концерн "Русал" олигарха Олега Дерипаски может рассчитывать на исключение из списка компаний, находящихся под санкциями США.

По крайней мере, американское правительство не против этого, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает ТСН.uа со ссылкой на Reuters.

По словам Мнучbна, правительство США не имеет намерений вытеснить "Русал" с бизнеса, ведь компания играет важную роль на глобальном рынке алюминия. Сейчас цель американского правительства - "найти приемлемое решение", отметил Стивен Мнучин.

Как отмечает издание, в последнее время участились сигналы о возможной отмене введенных против "Русала" ограничительных мер. На это повлияло не только то, что руководство компании учло требования американского правительства относительно изменений в составе совета директоров. Еще одним фактором стали негативные явления на глобальном рынке алюминия, вызванные наложенными на "Русал" санкциями.

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Ранее США заявили о готовности отменить санкции против концерна, если бизнесмен Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. В мае Дерипаска объявил о выходе из состава совета директоров "Русала".

Напомним, за санкции США Дерипаске пришлось вернуть самолеты из лизинга. Возвращение самолетов свидетельствует о том, насколько сильно санкции повлияли на бизнес Дерипаски. Речь идет о самолетах Gulfstream G550. Два из них теперь продаются по 29,95 миллионов долларов США каждый.