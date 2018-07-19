Венгрия отказалась участвовать в Договоре ООН о миграции

Участники сессии Генассамблеи ООН согласовали текст Global Compact for Migration, он должен быть подписан в декабре в Марокко.

Венгрия решила не участвовать в Договоре ООН о всемирной миграции (Global Compact for Migration), который призван заложить основу для согласования глобальной политики в отношении мигрантов.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду, 18 июля, в Будапеште, передает dw.com.

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"Этот документ противоречит здравому смыслу и интересам Венгрии", - сказал Сийярто.

По его словам, запланированный договор рассматривает миграцию как одно из прав человека, что с точки зрения Будапешта является неприемлемым.

Сийярто также усомнился в том, что обсуждаемый в ООН документ не имеет юридически обязывающей силы. Поэтому, указал он, Венгрия не будет участвовать в ныне идущих консультациях в марокканском Марракеше, а на сессии Генеральной Ассамблеи ООН проголосует против этого документа.

Участники сессии Генассамблеи ООН согласовали текст Global Compact for Migration в пятницу, 13 июля. Этот документ должен быть подписан в декабре в Марокко.