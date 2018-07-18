Трамп после встречи с Путиным заявил, что Россия больше не является угрозой для США

Президент США считает, что Путин лучше других знает, какой жесткой позиции администрация Трампа придерживается относительно него.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что Российская Федерация больше не является угрозой для США.

Об этом заявил президент США на заседании правительства, которое транслировалось американским онлайн-ресурсом C-SPAN.

В частности, его спросили, направляет ли все еще Россия свои действия против США, на что Трамп ответил: "Спасибо, нет".

"Не было ни одного президента такого жесткого, каким я был в отношении России. Все, что вы должны сделать, так это посмотреть на цифры, посмотреть, что мы сделали. Посмотрите на санкции... Посмотрите, что к сожалению, недавно произошло в Сирии. Я думаю, что президент Путин знает это лучше, чем кто-либо другой, и безусловно, гораздо лучше, чем средства массовой информации", - отметил Трамп.

"Он (Путин) понимает это, и он не является довольным по этому поводу. Он не должен быть доволен по этому поводу, потому что никогда не было такого президента в отношении России, которым я был", - подчеркнул Трамп.

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Как сообщал УНИАН, 16 июля Путин и Трамп провели переговоры в президентском дворце в Хельсинки (Финляндия). После встречи на совместной с российским лидером пресс-конференции президент США заявил, что конструктивный диалог с РФ открывает новые пути для достижения мира и стабильности в мире.

Он заявил, что вместе с Путиным собирается урегулировать многие мировые проблемы, а Россия намерена сотрудничать с США в вопросе ядерного разоружения Северной Кореи.

Выступление Трампа на совместной пресс-конференции с Путиным вызвало шквал критики со стороны демократов и республиканцев. По возвращении в США он заявил, что на пресс-конференции оговорился о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Президент отметил, что просматривал стенограмму и видео своего выступления и «осознал, что существует потребность несколько прояснить» по поводу его замечаний о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

«В ключевом предложении моего выступления я сказал (в отношении России - УНИАН) фразу «была бы» вместо «не была бы», - заявил Трамп и добавил: «Предложение должно было звучать так: «Я не вижу никаких причин, почему это не была бы Россия". Своеобразное двойное отрицание».

В понедельник на пресс-конференции с Путиным Трамп сказал: «Я не вижу никаких причин, почему это была бы Россия (которая вмешалась в выборы)».

Сегодня, 18 июля, президент США заявил, что ожидает много положительных результатов от встречи с Путиным в долгосрочной перспективе.