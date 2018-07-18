Трамп после встречи с Путиным заявил, что Россия больше не является угрозой для США

21:53, 18 июля 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом заявил президент США на заседании правительства, которое транслировалось американским онлайн-ресурсом C-SPAN.

В частности, его спросили, направляет ли все еще Россия свои действия против США, на что Трамп ответил: "Спасибо, нет".

"Не было ни одного президента такого жесткого, каким я был в отношении России. Все, что вы должны сделать, так это посмотреть на цифры, посмотреть, что мы сделали. Посмотрите на санкции... Посмотрите, что к сожалению, недавно произошло в Сирии. Я думаю, что президент Путин знает это лучше, чем кто-либо другой, и безусловно, гораздо лучше, чем средства массовой информации", - отметил Трамп.

"Он (Путин) понимает это, и он не является довольным по этому поводу. Он не должен быть доволен по этому поводу, потому что никогда не было такого президента в отношении России, которым я был", - подчеркнул Трамп.

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Как сообщал УНИАН, 16 июля Путин и Трамп провели переговоры в президентском дворце в Хельсинки (Финляндия). После встречи на совместной с российским лидером пресс-конференции президент США заявил, что конструктивный диалог с РФ открывает новые пути для достижения мира и стабильности в мире.

Он заявил, что вместе с Путиным собирается урегулировать многие мировые проблемы, а Россия намерена сотрудничать с США в вопросе ядерного разоружения Северной Кореи.

Выступление Трампа на совместной пресс-конференции с Путиным вызвало шквал критики со стороны демократов и республиканцев. По возвращении в США он заявил, что на пресс-конференции оговорился о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Президент отметил, что просматривал стенограмму и видео своего выступления и «осознал, что существует потребность несколько прояснить» по поводу его замечаний о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

«В ключевом предложении моего выступления я сказал (в отношении России - УНИАН) фразу «была бы» вместо «не была бы», - заявил Трамп и добавил: «Предложение должно было звучать так: «Я не вижу никаких причин, почему это не была бы Россия". Своеобразное двойное отрицание».

В понедельник на пресс-конференции с Путиным Трамп сказал: «Я не вижу никаких причин, почему это была бы Россия (которая вмешалась в выборы)».

Сегодня, 18 июля, президент США заявил, что ожидает много положительных результатов от встречи с Путиным в долгосрочной перспективе.

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Новость в сюжете: Встреча Трампа и Путина в Хельсинки
Теги: #Дональд Трамп#Владимир Путин