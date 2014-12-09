В ЮАР рассматривают апелляцию на приговор паралимпийцу Писториусу

Прокурор Джерри Нел, который назвал приговор "шокирующе мягким", намерен добиться изменения статьи обвинения на умышленное убийство, за которое полагается от 25 лет до пожизненного заключения, сообщает ТАСС.

Приговорившая Писториуса судья Токозиле Масипа должна дать ему разрешение на подачу протеста в Верховный апелляционный суд. Адвокат Барри Ру будет выступать против этого.

Член коллегии адвокатов Йоханнесбурга Дерек Милне пояснил, что такая процедура была установлена в ЮАР после падения режима апартеида в связи с отменой смертной казни в стране.

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"Нел должен доказать, что другой суд может вынести иной приговор на основании представленных фактов. Я не думаю, что Масипа будет возражать, учитывая неоднозначное отношение к приговору. Если же она всех удивит и откажет, то обвинение обратится к Верховному судье, уполномоченному отменить решение Масипы. Прокурор Нел никогда не сдается", - сказал он.

После начала процедуры апелляции адвокат осужденного может потребовать освободить Писториуса из тюрьмы под залог на время рассмотрения протеста прокуратуры.