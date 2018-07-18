Wall Street Journal: Россия тоже недовольна поведением Трампа на встрече с Путиным

Россияне не заметили каких-то шагов к сближению с Кремлем со стороны американского презиеднта.

Российская радость от того, что президентов Дональда Трампа и Владимира Путина наконец-то удалось свести вместе, очень быстро угасла во вторник после лавины критики, с которой американский лидер столкнулся дома за свое поведение. Даже некоторые россияне думали, что он будет жестче.

Об этом пишет Wall Street Journal. В Кремле расценили долгожданную встречу как шанс возобновить диалог с США по ряду проблем, в частности относительно войн в Украине и Сирии. Американо-российские связи в плачевном состоянии после того, как Москва вмешалась в президентские выборы в 2016 году, аннексировала Крым и попыталась отравить бывшего шпиона на территории Великобритании.

В США демократы, республиканцы и чиновники разведывательных управлений критиковали Трампа за то, что он не выступил против отрицаний Путина относительно вмешательства в американское голосование. В России же тоже недовольны поведением президента США. Его критикуют за то, что он не озвучил публично все, относительно чего он не согласен с российским автократом. По мнению россиян, это сделало Трампа уязвимым перед политическим давлением дома и вредит его способности восстановить отношения с Москвой.

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«Если не говорить четко, например, о вмешательстве в выборы, то недоверие отравит все остальное», - сказал председатель Российского комитета по иностранным делам Андрей Кортунов.

У России есть свои причины не ворошить эти вопросы. По словам Кортунова, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон добивался, чтобы Россия на саммите в Хельсинки дала гарантии, что никакого вмешательства в новые американские выборы не будет. Но Москва не может это сделать.

«Кремль никогда не признает, что правительство России вмешалось в американское голосование, и Россия никогда не согласится на односторонние обязательства», - пояснил Кортунов.

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Российские пропагандистские СМИ, тем временем, восхваляют Путина. Одно из изданий даже написало, что бывший агент КГБ «опасно переиграл Трампа в Хельсинки». Большинство российских изданий очень осторожно подошли к тому, чтобы как-то похвалить американского президента.

В это же время, простые россияне считают встречу президентов США и России подтверждением важности своей страны и Путина на глобальной арене. Хотя популярность российского автократа сокращается после увеличения пенсионного возраста.