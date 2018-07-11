Washington Post: Трамп перед саммитом НАТО назвал Европу «убийцей», а Путина – «хорошим»

По его мнению, встреча с Путиным будет самым легким этапом европейской поездки.

Уезжая в Европу, чтобы провести встречи с союзниками по НАТО, лидерами Великобритании и российским автократом Владимиром Путиным, президент Дональд Трамп заявил: «Честно говоря, разговор с Путиным будет самым легким среди них всех. Кто бы мог подумать».

Об этом пишет Washington Post, добавляя, что американский президент сделал жесткое заявление о Европе.

«Они убивают нас в торговле, убивают нас в других сферах. В конце концов, они убивают нас с помощью НАТО. Они нас убивают», - повторял Трамп, добавив, что Америка стала «шмоком (ругательство на языке идиш – ред.), который за все это платит».

Но при этом, он очень хвалил Путина: «Все может даже закончиться хорошими отношениями. Но все говорят: «Будет ли президент Трамп готов? Знаете, Путин из КГБ и так далее, и тому подобное». Знате что? Путин хороший. Он хороший».

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Итак, перед серией европейских встреч президент США заявил, что Путин «хороший», а европейцы «убивают» Америку. Издание перечисляет элементы отношений с Европой, которые, по логике Трампа, «убивают» его страну. Среди таких вещей издание называет свободный рынок и торговлю, демократию, свободу слова и прессы, оппозиционные партии, независимые суды, верховенство закона и права человека.

А называя Путина «хорошим», американский лидер тем самым одобрил убийства, похищения, пытки, произвольные аресты и задержания, отсутствие независимого судопроизводства, заключения за политические взгляды, грубое нарушение приватности и сокращение свободы высказывания. Кроме того, Москва применяет насилие против журналистов и блогеров, блокирует и цензурирует сайты в интернете, грубо ограничивает свободу собраний, передвижения и права на участие в политическом процессе страны, не говоря уже о том, что она поддерживает ядовитую коррупцию на всех уровнях власти.

Издание напоминает, как несколько недель назад президент США раскритиковал своих союзников по G7 и назвал лидера Канады слабым и нечестным, а затем улетел в Сингапур, где восхвалял диктатора КНДР Ким Чен Ына, называя его благородным. Северная Корея снова называет американское правительство «гангстерским», но Трамп продолжает верить в своего нового друга из Пхеньяна.

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С таким фоном американский президент отправится в Хельсинки на встречу с Путиным, которого он уже «вознаградил» призывом вернуть Россию в G7, из которого ее выгнали за агрессию против Украины.

«Европейские «убийцы» теперь будут обеспокоенно наблюдать за тем, что Трамп подарит ему на этот раз. Признает российскую аннексию в Украине? Выведет войска США из Европы? Может и правда, что в Европе американскому президенту будет легче тусоваться с Путиным. Но такие хорошие люди всегда требуют ценные подарки», - говорится в статье.