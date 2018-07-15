Трамп намерен баллотироваться на второй президентский срок в 2020 году

Трамп также выразил убежденность, что нет ни одного демократа, который мог бы его победить.

Президент США Дональд Трамп выразил намерение баллотироваться на второй срок в 2020 году.

Об этом сообщила газета Mail on Sunday, передает Reuters.

«Ну, я абсолютно намерен. Кажется все хотят, чтобы я сделал это», — ответил Трамп на вопрос, собирается ли идти на второй президентский срок.

Он также выразил убежденность, что нет ни одного демократа, который мог бы его победить.

«Я никого не вижу. Я знаю их всех, и я никого не вижу», — заявил американский президент.

Во время интервью Трамп также рассказал подробности разговора с королевой Великобритании Елизаветой II.

Когда его спросили, обсуждал ли он Brexit с монархом, Трамп ответил: Да. Она (Елизавета II, — ред.) сказала, что это очень, и она права, это очень сложная проблема, я думаю, никто не знал, насколько сложным это будет ... Все думали, что это будет «О, это просто, мы присоединяемся или не присоединяемся, или посмотрим, что произойдет».

Президент США также добавил: «Она невероятная женщина, она такая проникновенная, она такая красивая, я говорю красивая — внутри и снаружи. Это красивая женщина».

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Отвечая на вопрос о лидере Северной Кореи Ким Чен Ыне, Трамп отметил, что «хорошо ладит с ним»:

«Он очень умный, выдающаяся личность, он забавный и жесткий, хороший переговорщик».

На утверждение, что Ким «безжалостный диктатор», Трамп сказал: «Конечно, он безжалостен, но такие же и другие».

Ранее Трамп заявил, что слоганом его предвыборной кампании в 2020 году станет «Оставим Америку великой!», потому что его нынешний слоган «Сделаем Америку снова великой» уже «выполнен».

Ранее сообщалось, что Трамп занял последнее место в историческом рейтинге американских лидеров.