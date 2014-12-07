В России начался массовый бунт солдатских матерей

Соцсети полнятся вестями из Ростова. Там после разгрома российского "спецназа" в Донецке едва ли не полномасштабное восстание, передает ТСН.

Бунтуют солдатские матери: они съехались со всей страны искать сыновей, которые пропали в якобы "длительной командировке".

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Бунтуют и местные, сообщают оттуда. Потому что немало "казаков", гибнущих на Донбассе, - здешние.

Москва, пишут в соцсетях, блокирует телефонную и электронную связи с регионом. И, вроде бы, туда были срочно переброшены подразделения внутренних войск и полиции.