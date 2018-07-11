Трамп заявил об обязанности стран НАТО заплатить США за оборону
01:39, 11 июля 2018Мир
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Трамп также заявил, что многие страны просрочивают выплаты.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны возместить Штатам расходы на оборону.
Об этом он написал в своем твиттере.
«Многие страны в НАТО, которые мы, как ожидается, будем защищать, не только слабо выполняют свои текущие обязательства (по расходам на оборону — ред.), но также много лет просрочивают выплаты, которые не были сделаны вовремя. Возместят ли они это США?» — подчеркнул Трамп.
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Американский президент вылетел в Брюссель, где 11-12 июля пройдет саммит НАТО. После этого Трамп отправится в Финляндию, где 16 июля проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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