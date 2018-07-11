Трамп заявил об обязанности стран НАТО заплатить США за оборону

Трамп также заявил, что многие страны просрочивают выплаты.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны возместить Штатам расходы на оборону.

Об этом он написал в своем твиттере.

«Многие страны в НАТО, которые мы, как ожидается, будем защищать, не только слабо выполняют свои текущие обязательства (по расходам на оборону — ред.), но также много лет просрочивают выплаты, которые не были сделаны вовремя. Возместят ли они это США?» — подчеркнул Трамп.

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Американский президент вылетел в Брюссель, где 11-12 июля пройдет саммит НАТО. После этого Трамп отправится в Финляндию, где 16 июля проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.