Грузия не признала референдумы сепаратистов на Донбассе

Заявление об этом Маргвелашвили сделал накануне вечером в Тбилиси на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом, передает ИА «Новости-Грузия».

«Грузия не признает референдумов, которые были проведены на территории Украины», - заявил Маргвелашвили, отметив, что официальный Тбилиси поддерживает единство Украины и президентские выборы в этой стране, запланированных на 25 мая, считая их «очень важным событием».

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«Грузия полностью поддерживает суверенитет, территориальную целостность и ближайшую политическую цель Украины, которая направлена на урегулирование ситуации, - это выборы 25 мая. Очень важно, чтобы эти выборы состоялись на всей территории Украины - они должны стать еще одним шагом к консолидации украинского государства», - заявил Маргвелашвили.

Справка УНИАН. После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, пытают и убивают людей, захватывают заложников.

11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый «референдум» об определении статуса региона. Они утверждают, что 89% граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики, за независимость так называемой Луганской народной республики - 96%.

В то же время и.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов сообщил, что, по данным МВД, 11 мая в так называемом “референдуме” в Луганской области приняли участие около 24% населения, в Донецкой - чуть больше 32%.