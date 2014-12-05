Россия отменила в Грозном режим контртеррористической операции
14:02, 05 декабря 2014Мир
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C 12.00 мск Россия отменила в Грозном режим контртеррористической операции.
REUTERS
Об этом ТАСС сообщил представитель оперативного штаба по Чечне.
В соответствии с решением начальника УФСБ по Чеченской Республике 4 декабря с 2.30 мск в Грозном был введен режим "контртеррористической операции".
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Силовики утверждают, что уничтожили в процессе операции всех ополченцев, сторонников независимости Республики Чечня.
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