Россия отменила в Грозном режим контртеррористической операции

Об этом ТАСС сообщил представитель оперативного штаба по Чечне.

В соответствии с решением начальника УФСБ по Чеченской Республике 4 декабря с 2.30 мск в Грозном был введен режим "контртеррористической операции".

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Силовики утверждают, что уничтожили в процессе операции всех ополченцев, сторонников независимости Республики Чечня.