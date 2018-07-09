"Британия движется к статусу колонии": заявление Джонсона после отставки

По словам Джонсона, «мечта умирает» из-за того, что Британии придется смириться с нормами европейского права, которые ей навязываются извне, не имея возможности повлиять на них.

Борис Джонсон опубликовал заявление в связи со своей отставкой с позиции министра иностранных дел Великобритании.

Отсканированное изображение документа опубликовано на сайте «Би-би-си».

В своем заявлении, в частности, он пишет о том, что в результате действий британских властей на переговорах по выходу Великобритании из состава ЕС, были потеряны возможности, на которые надеялся народ страны. По словам Джонсона, «мечта умирает» из-за того, что Британии придется смириться с нормами европейского права, которые ей навязываются извне, не имея возможности повлиять на них.

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«В этом смысле мы по-настоящему движемся к статусу колонии — и многим придется потрудиться, чтобы увидеть экономические или политические выгоды этой конкретной договоренности», — написал Джонсон.

Помимо экономических соглашений, бывший министр также выразил серьезные опасения в связи с обязательствами, которые Британия берет на себя по вопросу нелегальных мигрантов.

Ранее представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщил, что британский премьер будет бороться с любыми попытками оспорить ее лидерство.