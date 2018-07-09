Сильные дожди могут помешать спасению детей из пещеры в Таиланде (видео)

Дайверы из Таиланда и других стран продолжают спасательную операцию в пещере. Четырех детей уже освободили.

В Таиланде из пещеры освобождают детскую футбольную команду - 12 ребят и их тренера. На небольшом островке, окруженном водой, в кромешной тьме они жили 15 дней.

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Накануне дайверы вытащили четырех ребят. Их доставили в больницу. Врачи обещают, что ребят родственники увидят уже сегодня. Операцию ускоряют, поскольку регион вот-вот накроют дожди, которые могут залить выход с пещеры, передает ТСН.

Дайверы уже зашли в пещеру, что вытащить ребят из затопленной ловушки. Детей планируют вывести оттуда в течение 4 дней, затем вход в пещеру может полностью затопить.

Детей в затопленной пещере нашли британские дайверы на 9 день поисков. С тех пор им смогли доставлять воду и пищу.

Как сообщал УНИАН, к спасательной операции присоединились и двое украинцев.