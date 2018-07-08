Операцию по спасению детей, которые застряли в пещере в Таиланде, временно прекратили

Спасателям нужно примерно 10 часов для того, чтобы подготовить все необходимое для следующего этапа операции.

В Таиланде операция по освобождению из пещеры детской футбольной команды была приостановлена на 10 часов.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Наронгсак Оссатанакорн, губернатор провинции Чианграй, в которой проводится операция, сообщил, что спасателям нужно примерно 10 часов для того, чтобі подготовить все необходимое для следующего этапа операции. При этом он отметил, что спасательная операция проходит "лучше, чем ожидалось".

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Сообщается, что из пещеры удалось вытащить уже четырех детей, ещё восемь мальчиков и тренер остаются в пещере. В спасательной операции принимают участие 40 дайверов из Таиланда и 50 - из разных стран мира.

Напомним, сегодня стало известно о начале операции по спасению детей из пещеры. В пещеру вошли 18 дайверов (пятеро тайцев и 13 иностранцев).

О пропаже 12 детей и их тренера в Таиланде стало известно в конце июня. Их нашли на десятый день их пребывания в пещере Кхао Луанг, но вытащить пока не могли из-за затопления и дождей.