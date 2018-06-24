Оппозиция в Турции заявляет о нарушениях на парламентских и президентских выборах

Представитель НРП Бюлент Тескан рассказал о нескольких жалобах на работу местных избирательных комиссий.

Оппозиция в Турции заявляет о нарушениях на сегодняшних парламентских и президентских выборах.

Как сообщает Deutsche Welle, представитель ведущей оппозиционной силы страны - Народно-республиканской партии (НРП) - Бюлент Тескан рассказал о нескольких жалобах на работу местных избирательных комиссий на участках в Шанлыурфе на юго-востоке Турции. По его словам, официальные лица уже обратились в турецкий ЦИК с соответствующими заявлениями.

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На пресс-конференции в Анкаре представитель НРП показал видеозапись со свидетельством очевидца, говорившего о вбросах бюллетеней на участке в одном из районов Шанлыурфы - Суруче. По словам Тескана, на другом участке в этой провинции в ночь на 24 июня в урны были внесены сотни бюллетеней в поддержку Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана и вступившей с ней в альянс Партии националистического движения.

Между тем стало известно, что в четырех провинциях Турции взяты под стражу десять иностранцев. По версии МВД Турции, три француза в Агры, три немца в Ширнаке и четыре итальянца в Батмане и Диярбакыре пытались вмешаться в ход голосования на президентских и парламентских выборах.

Как утверждают в министерстве, иностранные граждане не имели аккредитации и не являлись наблюдателями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщал УНИАН, в Турции 24 июня проходило голосование на президентских выборах и выборах в парламент 27-го созыва.

Избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени. После завершения голосования вначале будут подсчитаны голоса, отданные за кандидатов в президенты.

В президентской гонке принимали участие шесть кандидатов. Основной вопрос - сможет ли Эрдоган победить в первом туре. Результатом выборов может стать переход Турции к президентской форме правления.