В Турции начались досрочные выборы президента и парламента

Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 17:00.

В Турции сегодня проходят одновременно президентские и парламентские выборы.

Как сообщает турецкое агентство Anadolu, в целом в голосовании примут участие свыше 56 млн 322 тыс. избирателей.

Граждане Турции за рубежом могли голосовать на выборах с 7-го по 19 июня. Зарегистрированные за рубежом избиратели также смогут проголосовать на КПП на турецкой границе до 17:00 24 июня.

Избирательные участки в Турции будут открыты с 08:00 до 17:00. После завершения голосования вначале будут подсчитаны голоса, отданные избирателями за кандидатов в президенты.

Кандидатуры на пост президента Турции выдвинули шесть человек. В их числе: нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган - кандидат от «Народного альянса», который был сформирован Партией справедливости и развития и Партией национального действия (MHP), кандидат от Республиканской народной партии (CHP) Мухаррем Индже и находящийся в заключении кандидат от Демократической партии народов (HDP) Селахаттин Демирташ.

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100 тыс. подписей избирателей, необходимых для участия в президентских выборах, набрали лидер националистической и консервативной "Хорошей партии" (İYİ Parti) Мераль Акшенер, председатель партии "Счастье" (Saadet Partisi) Темель Карамоллаоглу и глава партии "Отечества" Догу Перинчек.

В парламентских выборах примут участие кандидаты от Партии справедливости и развития, Республиканской народной партии, Демократической партии народов, Партии бесплатных дел (HÜDAPAR), "Хорошей партии", Партии национального действия, партии "Счастье" и партии "Отечества"

Партия справедливости и развития и Партия национального действия идут на выборы в составе «Народного альянса», а "Хорошая партия", Республиканская народная партия и партия "Счастье" - в составе «Альянса нации».