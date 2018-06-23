Глава МИД Молдовы: Москва "не должна нервно реагировать" на резолюцию ГА ООН о выводе российских войск из Приднестровья

"Приднестровский конфликт не является внутренней проблемой, а нарушением международного права третьей страной, которая разместила войска на нашей суверенной территории", - подчеркнул глава МИД Молдовы.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновский заявил, что Москва "не должна нервно реагировать" на резолюцию Генассамблеи ООН о выводе российских войск из Приднестровья. Об этом он сообщил в эфире телеканала TVR.

Как передает РБК, по его словам, в Кремле знают об этих требованиях, поэтому Россия должна соблюдать обязательства, взятые на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Тогда Россия обязалась вывести войска из Приднестровья к 2002 году, однако это не было сделано.

"Приднестровский конфликт не является внутренней проблемой, а нарушением международного права третьей страной, которая разместила войска на нашей суверенной территории", - подчеркнул глава МИД.

За принятие резолюции в ГА ООН проголосовали 64 страны, против высказались 15 стран, еще 83 воздержались. По словам Ульяновского, в резолюции указан призыв ко всем странам четко соблюдать принципы Устава ООН. При этом резолюции Генассамблеи в отличие от решений Совета Безопасности ООН не имеют обязательной силы.

В июле 1992 года Россия ввела в Приднестровье своих миротворцев, сейчас там находится оперативная группа российских войск (бывшая 14-я общевойсковая армия).

В июле 2017 года кабмин Молдовы принял декларацию с призывом к России о выводе войск из Приднестровья. В августе 2017 года премьер-министр Павел Филипп заявлял, что Молдова поднимет этот вопрос в Генассамблее ООН. В МИД России назвали эти действия недружественными и провокационными.

Как сообщал УНИАН, Украинские дипломаты призвали Россию выполнить требование Генассамблеи ООН.