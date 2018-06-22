Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья
Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций призвала Российскую Федерацию вывести войска из Приднестровского региона Молдовы.
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Об этом говорится в комментарии постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко в связи с принятием резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о выводе иностранных войск с территории Молдовы.
«Украина как один из соавторов приветствует принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о полном и безусловном выводе иностранных войск с территории Республики Молдова», - заявляет Ельченко.
В этой связи дипломат подчеркивает: «Речь идет о требовании к России вывести её войска из региона Приднестровья, которые находятся там без разрешения официальных властей и вопреки конституции Молдовы».
При этом, он обратился к российским властям с требованием немедленного выполнения принятой резолюции.
«Призываем РФ к немедленной имплементации принятой резолюции, а также выполнению других международных обязательств в рамках приднестровского урегулирования», - подчеркнул Ельченко.
Посол заявил, что украинская сторона последовательно выступает за восстановление суверенитета и территориальной целостности Молдовы, а также решительно осуждает агрессивную политику России в отношении ее соседей.
«Украине как никому другому хорошо известны медвежьи объятия «русского мира», который оккупировал Крым и Донбасс», - подчеркнул дипломат.
«Важно то, что Генеральная Ассамблея, несмотря на отчаянные попытки российской стороны заблокировать проект резолюции, в очередной раз подтвердила нарушение РФ Устава ООН и других норм международного права. Это будет способствовать привлечению кремлевского режима к ответственности за совершенные преступления не только в Молдове, но и в Украина и других частях мира», - высказывает убеждение Ельченко.
«Со своей стороны, вместе с партнерами мы будем продолжать активно использовать инструменты ООН с целью продвижения интересов Украины, прежде всего деоккупации Крыма и противодействия вооруженной агрессии России на Донбассе», - заявил посол.
Как сообщал УНИАН, Украина готова предоставить территорию для вывода российских войск из Приднестровья, но Российская Федерация не демонстрирует готовности их выводить.