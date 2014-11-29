Пророссийскую партию окончательно сняли с выборов в Молдове

Высшая судебная палата Молдовы отклонила в субботу жалобу партии «Патрия», которую считают пророссийской, и подтвердил решение Апелляционной палаты столицы страны Кишинева об отмене регистрации этой партии на выборах парламента, которые состоятся в воскресенье, сообщает Радио Свобода.

В четверг Апелляционная палата удовлетворила просьбу Центральной избирательной комиссии Молдовы снять эту партию с выборов как такую, которая получала финансирование из-за рубежа, что запрещено законодательством.

ЦИК выступила с такой просьбой, рассмотрев материалы правоохранителей о том, что на счета «Патрии» поступили из-за рубежа 8 миллионов леев (почти такая же сумма в гривнях по нынешнему курсу).

Читайте такжеЕвропарламент ратифицировал Соглашение об ассоциации с Молдовой«Патрия» была зарегистрирована как политическая партия в сентябре. Последние опросы общественного мнения показали, что она имеет достаточно поддержки, чтобы получить места в новом парламенте. Эту партию, которая выступает за евразийскую интеграцию, а на выборы шла под популярными лозунгами борьбы с коррупцией, финансирует российский бизнесмен молдавского происхождения Ренато Усатый. По сообщениям, он срочно уехал из Молдовы после обвинений, что эта политическая сила после выборов будет пытаться дестабилизировать ситуацию в стране.

Напряжение в отношениях между Молдовой и Россией еще усилилось после того, как Молдова подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в июне этого года.