Среди пострадавших от наезда такси в Москве есть иностранцы (фото, видео)
22:02, 16 июня 2018Мир
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В результате ДТП пострадали двое мексиканцев.
В Москве автомобиль такси въехал в толпу / REUTERS
В результате наезда на толпу людей автомобиля такси пострадало восемь человек, двое из них граждане Мексики.
Об этом сообщили в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Водителем такси оказался гражданин Киргизии.
"2 мексиканца в результате аварии на Ильинке пострадали не сильно, госпитализированы не были. Получили незначительные ушибы", - говорится в сообщении.
По информации ЦОДД, водитель автомобиля не был пьян. Виновник ДТП заявил, что наезд был непреднамеренным. При этом, как сообщает Telegram-канал Mash, сразу после ДТП водитель пытался сбежать, его задержали прохожие.
Видео Mash
Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Москвы автомобиль такси въехал в толпу людей. Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадало семь человек, пятеро госпитализированы.
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