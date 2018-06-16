Среди пострадавших от наезда такси в Москве есть иностранцы (фото, видео)

В результате ДТП пострадали двое мексиканцев.

В результате наезда на толпу людей автомобиля такси пострадало восемь человек, двое из них граждане Мексики.

Об этом сообщили в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Водителем такси оказался гражданин Киргизии.

"2 мексиканца в результате аварии на Ильинке пострадали не сильно, госпитализированы не были. Получили незначительные ушибы", - говорится в сообщении.

По информации ЦОДД, водитель автомобиля не был пьян. Виновник ДТП заявил, что наезд был непреднамеренным. При этом, как сообщает Telegram-канал Mash, сразу после ДТП водитель пытался сбежать, его задержали прохожие.

Видео Mash

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Москвы автомобиль такси въехал в толпу людей. Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадало семь человек, пятеро госпитализированы.