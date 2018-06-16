В центре Москвы такси въехало в толпу людей, есть пострадавшие

По предварительным данным пострадало семь человек.

В центре российской столицы автомобиль такси въехал в толпу людей. В результате инцидента пострадало семь человек, пятеро госпитализированы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

"В районе дома 4 на улице Ильинке автомобиль такси врезался в дорожный знак, после чего въехал в толпу людей. По предварительным данным, пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства.

В полиции сообщили, что водитель автомобиля задержан. По предварительным данным он не справился с управлением.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Москве автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход, погибло пять человек.