В центре Москвы такси въехало в толпу людей, есть пострадавшие
19:54, 16 июня 2018Мир
946 0
По предварительным данным пострадало семь человек.
В Москве такси въехало в толпу / REUTERS
В центре российской столицы автомобиль такси въехал в толпу людей. В результате инцидента пострадало семь человек, пятеро госпитализированы.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
"В районе дома 4 на улице Ильинке автомобиль такси врезался в дорожный знак, после чего въехал в толпу людей. По предварительным данным, пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства.
В полиции сообщили, что водитель автомобиля задержан. По предварительным данным он не справился с управлением.
Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в Москве автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход, погибло пять человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter