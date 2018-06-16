"Не решает проблем Украины": российский политик объяснил, чего Трамп хочет от Путина

По оценке политика, первой проблемой, которая больше всего волнует американского президента, является ядерное разоружение.

Президент США Дональд Трамп прежде всего заинтересован в решении вопросов своего государства, а проблемы Украины не являются для него приоритетными.

Об этом рассказал российский оппозиционер Константин Боровой, передает «Апостроф».

"Трамп не решает проблему освобождения Украины - имеется в виду радикальное решение. Потому что понятно, что политически американцы поддерживают все усилия европейцев в этом смысле. Трамп не решает проблем Украины: сохранение демократии в Украине и ее независимости, борьба с коррупцией - это дело не Трампа, а граждан Украины и украинской власти.

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Трамп не только не пытается их решить. Более того, он рассматривает варианты умиротворение этой ситуации разными способами. Наверное, для большинства граждан Украины вопрос Крыма - больнее всего, потому что является вопросом независимости государства. Оно мучительно и для меня, потому что означает продолжение имперской политики Кремля. А для Трампа это переговорные позиции. Он решает другие проблемы", - говорит он.

По словам Борового, первой проблемой, которая больше всего волнует американского президента, является ядерное разоружение.

"Он решает проблему сохранения договоренностей с Россией по поводу, например, ракет средней и малой дальности - есть несколько договоров, срок действия которых подходит к концу или сейчас не очень придерживаются", - объясняет политик.

В то же время он отмечает, что проблемы независимости и целостность Украины являются первоочередными только для самих украинцев.

"Считать, что Трамп, Туск, Меркель или Макрон будут решать проблемы Украины вместо нее - это какое-то милое идиотское заблуждение. Это было бы возможно, если бы Украина была полноценным участником западного сообщества", - уверен Боровой.