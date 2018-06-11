"Бьет по слабым местам": российский политик спрогнозировал новую агрессию Путина во время или после ЧМ-2018

Российский оппозиционер считает, что Кремль обязательно использует проведение в России такого крупного спортивного мероприятия, как Чемпионат мира по футболу для очередного проявления агрессии.

Президент России Владимир Путин в ближайшее время может проявить агрессию как в Украине, так и в Сирии, Молдове, Грузии и Казахстане.

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Об этом рассказал российский оппозиционный политик Константин Боровой, передает «Апостроф».

Оппозиционер считает, что Кремль обязательно использует проведение в России такого крупного спортивного мероприятия, как Чемпионат мира по футболу для очередного проявления агрессии.

"Если не во время него, то чуть позже, когда Путину удастся немного "подремонтировать" свой имидж. Путин не собирается меняться", - подчеркнул Боровой.

"Где будут эти преступления - в Украине, Сирии, Молдове, Грузии или даже Казахстане - предсказать сложно, потому что Путин бьет по слабым местам", - добавил политик.