ЦИК официально объявил Медведева избранным президентом России

ЦИК РФ огласил окончательные итоги выборов президента Российской Федерации, прошедших 2 марта 2008 года. Согласно постановлению ЦИК, Дмитрий МЕДВЕДЕВ, набравший по итогам голосования 70,28 процента голосов, избран новым президентом РФ.

В тексте постановления сообщается, что в общей сложности Д.МЕДВЕДЕВ набрал на президентских выборах 52 млн. 530 тыс. 712 голосов, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Таким образом, победа Д.МЕДВЕДЕВА была зафиксирована еще в первом туре выборов.

ЦИК постановил признать выборы президента России "состоявшимися и действительными" и считать "избранным на должность президента Российской Федерации МЕДВЕДЕВА Дмитрия Анатольевича".