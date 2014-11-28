В Австрии проходит масштабная операция против вербовщиков "Исламского государства"

Полиция Австрии начала масштабную операцию против вербовщиков в ряды джихадистов, в частности - в ряды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на агентство AFP.

В рамках операции сотрудники правоохранительных органов проверяют дома, комнаты для молитв и мечети по всей стране.

На данный момент уже выдано более 20 ордеров на арест по подозрению в вербовке боевиков и финансировании террористов. Однако был ли кто-либо задержан, пока неизвестно.

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Основные мероприятия проводятся в столице страны Вене и в городах Грац и Линц, где в облавах участвуют 500 полицейских. Именно в этих населенных пунктах, по данным правоохранительных органов, проживает основная масса вербовщиков, которую координирует проповедник-исламист из Боснии.

По данным МВД Австрии, всего в ряды боевиков ИГ вступили около 150 австрийцев. Большой резонанс получила история с исчезновением в апреле двух девушек из семей боснийских иммигрантов. В прощальных записках говорилось, что подростки отправились в Сирию, чтобы участвовать в джихаде. Их объявили в международный розыск, однако впоследствии девушки сами вышли на связь с полицией и попросили вернуть их домой.

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Несколько дней назад австрийские правые из Партии свободы призвали бороться с исламизмом в детских садах и школах. По мнению лидера партии Хайнца-Кристиана Штрахе, в некоторых учебных учреждениях детям "навязывают идеологию жестокости", в результате чего они становятся террористами. Также политик предложил лишать гражданства всех, кто поддерживает исламистов.

Напомним, в конце октября сообщалось, что в ряды "Исламского государства" ежемесячно вступают более тысячи иностранцев.