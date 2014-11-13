СМИ: Обама считает, что без отстранения Асада "Исламское государство" не победить

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников и дипломатов, передает "Газета.Ru".

Белый дом в течение нескольких недель провел четыре встречи со специалистами по национальной безопасности. На них обсуждалось, как сирийская стратегия США сочетается со стратегией борьбы с ИГ.

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"Президент попросил нас еще раз подумать, как эти стратегии сочетаются друг с другом… Затянувшаяся сирийская проблема сейчас осложнена реальной необходимостью уничтожить ИГ, мы должны разрушить ИГ не только в Ираке, но и в Сирии", — цитирует телеканал слова неназванного чиновника.

Это распоряжение американского президента можно считать признанием ошибочности нынешней стратегии борьбы с ИГ, считает телеканал. В соответствии с ней планировалось сначала уничтожить ИГ в Ираке, а затем боевиков в Сирии, но без ухода с поста президента Асада.