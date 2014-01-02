Основатель Wikileaks: Право на информацию является незыблемым правом человека

”Для человеческого существа стремление к знанию характерно в той же степени, что и бьющееся сердце... По мере того, как правительства и корпорации наших стран узнают о нас все больше, мы знаем о них все меньше и меньше. И мы не должны стыдиться самой основной черты человека - стремления знать”, - подчеркнул Джулиан Ассанж, которого цитирует РИА Новости.

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«Знание - сила. Чтобы оставить человека в неведении, его нужно посадить в темницу», - отметил основатель Wikileaks.

По мнению Ассанжа, документы, опубликованные экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, свидетельствуют о том, что мировые лидеры претендуют на ”подобное божественному”знание о каждом из своих граждан.

«Сильные мира сего, если они хотят остаться таковыми, будут стараться узнать о нас как можно больше. При этом они будут стараться добиться того, чтобы мы знали о них как можно меньше», - сказал Ассанж.

«Документы, обнародованные разоблачителем из Агентства национальной безопасности Эдвардом Сноуденом, демонстрируют, что правительства осмеливаются претендовать на то, что через свои разведслужбы будут располагать знанием о каждом из нас, подобным божественному», - добавил он.

Громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США в конце ноября 2010 года. Ассанж в настоящее время находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора, где ему было предоставлено политическое убежище. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти страны обвиняют его в преступлениях сексуального характера.

Разоблачения Сноудена привели к ряду международных скандалов. Так, стало известно о слежке, которую вели американские спецслужбы за лидерами ряда стран, включая традиционно близких союзников США. Деятельность Сноудена привела к тому, что президент Барак Обама распорядился выработать предложения по реформе американской разведки. В декабре 2013 года комиссия, созданная для этих целей, представила доклад, порекомендовав президенту утвердить четкие критерии наблюдения за зарубежными лидерами.

В июне прошлого года Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. По данным Агентства нацбезопасности США, в распоряжение журналистов могло попасть до 200 тысяч секретных документов. После их передачи Сноуден вылетел в Гонконг, а с 23 июня находился в транзитной зоне московского аэропорта ”Шереметьево”. В августе он получил временное убежище в России сроком на один год.