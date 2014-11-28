Египетские силовики готовятся к "пятнице гнева", объявленной исламистами

В МВД дали понять, что если потребуется, против участников беспорядков будет применено боевое оружие, а зачинщики будут задержаны и предстанут перед военным трибуналом, сообщает ТАСС.

Ожидается, что 28 ноября сторонники Салафитского фронта и запрещенной в стране ассоциации "Братья-мусульмане" выйдут на улицы Египта, чтобы, по их словам, "восстать против военных и светских правителей" страны. Их основные требования - "сохранение исламской идентичности", введение норм шариата (исламского права) и возвращение к власти Мухаммеда Мурси, низложенного военными летом 2013 года.

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В общей сложности более 25 тысяч офицеров и солдат мобилизованы в ряде египетских провинций для охраны объектов инфраструктуры и госучреждений. Во всех военных округах созданы оперативные штабы, которые отслеживают обстановку в режиме реального времени.

Под усиленную охрану взят район Суэцкого канала. Здесь свою помощь в поддержании порядка готовы оказать бедуины Суэца и Южного Синая. Главная задача силовиков в этом районе - не допустить проникновения боевиков с севера Синайского полуострова. Кроме того, пограничным войскам отдан приказ пресекать попытки незаконного пересечения границы, в первую очередь, со стороны Ливии.

Как сообщается, под особой охраной находятся христианские храмы и святыни.