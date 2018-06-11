Комитет парламента Британии допросит миллионера, который спонсировал кампанию за Brexit

Отмечается, что комитет планирует поставить Бэнксу ряд вопросов уже на этой неделе.

Комитет британского парламента по вопросам медиа допросит миллионера Аррона Бэнкса, который спонсировал кампанию за Brexit, относительно его контактов с российскими чиновниками.

Об этом заявил председатель комитета Дамиан Коллинз, сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

Коллинз заявил, что его комитет планирует поставить Бэнксу ряд вопросов уже на этой неделе.

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"Он сказал, что он однажды встречал российского посла; теперь мы знаем, что встреч было больше. Были поездки в Москву, а еще якобы выгодные предложения бизнеса. Состоялись ли эти бизнес-соглашения? Были ли эти деньги использованы во время политической агитации? Я думаю, что все это важные вопросы, и я думаю, что люди хотят знать ответ", - сказал Коллинз.

Напомним, СМИ сообщали о том, что крупнейший донор кампании за выход Великобритании из ЕС миллионер Аррон Бэнкс имеет связи с российскими бизнесменами и встречался с дипломатами РФ.

Бэнкс отрицает все подозрения относительно сотрудничества с россиянами ради выхода Британии из ЕС.