СМИ нашли «золотой» российский след в финансировании Brexit британским миллионером

Британский миллионер-спонсор кампании за выход Британии из ЕС встречался с российскими чиновниками накануне референдума. Ему предлагали приобрести российские золотые прииски

Миллионер Аарон Банкс, причастный к финансированию информационной кампании за выход Великобритании из ЕС, неоднократно встречался с российскими дипломатами.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении издания, передает Ракурс.ua.

«Британский бизнесмен, миллионер Аарон Банкс, который финансировал кампанию Найджела Фаража по Brexit (Брексит), неоднократно встречался с российскими дипломатами в посольстве в Лондоне накануне референдума», — говорится в сообщении.

Потратив 12 млн фунтов стерлингов на кампанию, Банкс стал крупнейшим донором в истории Британии. Сам он неоднократно отрицал, что встречался с чиновниками РФ, и отвергает все предположения, что российские деньги играли значительную роль при подготовке к Brexit.

Однако выяснилось, что встреча руководителей кампании за выход Британии из ЕС с россиянами все же имела место. Кроме того, они летали в Москву в феврале 2016 года.

Лидеры движения Leave. EU несколько раз встречались с высокопоставленными российскими чиновниками с ноября 2015 года по 2017 год. Две из этих встреч пришлись на неделю, когда Leave. EU запустила свою официальную кампанию.

Также российский посол познакомил Бэнкса с неназванным российским бизнесменом, который предложил ему купить проект по добыче золота стоимостью в несколько миллиардов долларов. Это произошло на следующий день после старта кампании Leave.EU.

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В частности, Бэнксу предложили вложить деньги в приобретение шести золотых приисков в Сибири, чтобы, объединив их в одно предприятие, в результате получить несколько миллиардов долларов дохода.

Издание отмечает, что на 12 июня запланировано заседание Комитета британского парламента по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий. На нем Банкс должен ответить, какую роль играла его кампания Leave. EU в референдуме.

«Он сказал, что однажды встречал российского посла, теперь мы знаем, что встреч было больше. Были поездки в Москву, а еще якобы выгодные предложения бизнеса. Произошли эти бизнес-сделки? Были ли эти деньги использованы при политической агитации? Я думаю, что это все важные вопросы, и я думаю, что люди хотят знать ответ», — заявил председатель комитета Дамиан Коллинз.

Добавим, что миллионер женат на россиянке Екатерине Падериной.

Напомним, в марте 2018 года во время дебатов в Европарламенте по Brexit лидер фракции либералов Ги Верхофстадт предложил заключить Соглашение об ассоциации между ЕС и Великобританией, которое похоже на договор с Украиной.

Соглашение позволит сохранить ключевые направления взаимодействия между Великобританией и странами Евросоюза после процедуры Brexit. Речь идет о торговле и общей политике безопасности.