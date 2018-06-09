Канада будет блокировать возвращение России в G8 - журналист

Ранее президент США Дональд Трамп призвал вернуть Россию в состав стран "Большой восьмерки".

Канада будет блокировать возвращение Российской Федерации в "Большую восьмерку", пока Крым не будет деоккупирован.

Об этом сообщила журналистка телеканала CBC News Кэти Симпсон со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает zn.ua.

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"Канада не поддержит разрешение на возвращение России в G7, пока она оккупирует Крым", - написала журналистка на странице в Twitter.

Отмечается, что Симпсон специализируется на освещении политики федерального правительства Канады.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп призвал вернуть Россию в состав стран "Большой восьмерки".

Это заявление Трампа поддержал новоназначенный премьер-министр Италии Джозеппе Конте и также призвал вернуть Россию в состав G8. Отметим, что ранее Конте заявлял о необходимости укрепления связей с Россией и призвал к пересмотру санкций ЕС в отношении РФ.