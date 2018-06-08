Трамп выступил за возвращение России в состав G8

Президент США заявил, что Россия должна быть "за столом переговоров".

Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в «Большую восьмерку».

Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

В сообщении говорится, что Трамп призвал вернуть Россию к встрече мировых экономических сил.

Как отмечает CNBC, после аннексии Крыма в 2014 году РФ была исключена из группы стран "Большой восьмерки". Аннексия Крыма была осуждена мировым сообществом и вызвала многосторонние экономические санкции.

«Они выбросили Россию, они должны позволить России вернуться. Мы должны иметь Россию за столом переговоров», - заявил Трамп перед тем, как отбыть на саммит "Большой семерки" в Канаду.

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Как известно, Россию приняли в состав "Большой семерки" промышленно развитых стран мира в 1997 году, превратив это объединение в "Большую восьмерку", ввиду политического веса России. Однако из-за экономической недоразвитости РФ допускали только к политическим встречам, а не к экономическим и финансовым.

"Большая семерка" возобновилась в первоначальном составе (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, Япония; во встречах также принимают участие руководители органов Евросоюза) после исключения РФ из-за оккупации Крыма.

В "Большой семерке" неоднократно заявляли, что для возможного возвращения в состав объединения Россия должна выполнить Минские договоренности об урегулировании на востоке Украины и восстановить суверенитет Украины.