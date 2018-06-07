Парламент Италии выразил доверие правительству Конте, выступающего за укрепление связей с РФ

Джузеппе Конте отметил, что приоритетами его правительства станут пресечение незаконной миграции, восстановление отношений с европейскими партнерами и укрепление связей с Россией.

Вечером, 6 июня, нижняя палата парламента Италии вслед за Сенатом выразила доверие правительству Джузеппе Конте.

Новое правительство поддержали 350 депутатов, против него проголосовали 236, а 35 - воздержались, передает Deutsche Welle. Таким образом все препятствия для формирования итальянского правительства были устранены.

За несколько часов до голосования Джузеппе Конте, выдвинутый на пост премьера коалицией левых и правых популистов из "Движения пяти звезд" и "Лиги Севера", пообещал, что Италия займет важное место на саммите Большой семерки, который состоится на этой неделе в Торонто.

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"Первая позиция Италии заключается в том, чтобы сообщить о себе, вторая - сделать так, чтобы ее уважали", - заявил Конте, передает агентство ANSA.

Он отметил, что приоритетами его правительства станут пресечение незаконной миграции, восстановление отношений с европейскими партнерами и укрепление связей с Россией.

Как сообщал УНИАН, новоназначенный премьер Италии Джузеппе Конте, выдвинутый коалицией популистов, во вторник, 5 июня, впервые выступил перед Сенатом - верхней палатой парламента страны. Среди прочего он призвал к пересмотру санкций ЕС в отношении России и большей открытости в отношении Москвы.

54-летний Джузеппе Конте, профессор права из Флоренции, еще ни разу не избирался в парламент. Конте родом с юга Италии и представляет "Движение пяти звезд". Он получил мандат на формирование правительства 23 мая.