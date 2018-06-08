Заявление Трампа о необходимости возвращения России в G8: премьер Италии поддержал идею

В то же время в Канаде заявили, что не поддерживают возвращение РФ в состав G8 пока та находится на территории оккупированного Крыма.

Премьер-министр Италии Джозеппе Конте поддержал президента США Дональда Трампа и тоже призвал вернуть Россию в состав "Большой восьмерки". Об этом он написал на странице в Twitter. "Я согласен с президентом США Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в состав G8. Это в интересах каждого", - написал он. Читайте такжеТуск заявил, что G7 должна оставаться неизменным форматом С иной позицией выступили в стране, где в этом году проходит саммит "Большой семерки", - Канаде. Спикер премьер-министра заявил, что позиция страны в отношении России не изменилась. Канада не поддержит возвращение РФ в состав G8 пока та находится на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщила журналистка Кэти Симпсон. Напомним, президент США Дональд Трамп призвал вернуть Россию в состав стран "Большой восьмерки".

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