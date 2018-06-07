КНДР ликвидировала основной ракетный полигон Ихари - СМИ

По данным источников, работы по демонтажу стартовали в начале мая и закончились к 19 мая.

Северная Корея ликвидировала основной полигон Ихари, предназначенный для испытания двигателей баллистических ракет.

Об этом сообщает специализированный сайт 38 North со ссылкой на экспертов из США, передает Радио Свобода.

Уточняется, что эксперты сделали выводы о ликвидации полигона на основе спутниковых снимков. Однако пока неизвестно, является ли уничтожение объекта свидетельством приостановки ракетной программы КНДР.

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Источники 38 North сообщают, что работы по демонтажу стартовали в начале мая и закончились к 19 мая.

По данным портала, полигон Ихари был единственным известным местом, где шли испытания твёрдотопливной ракеты "Pukguksong-2". Её испытания прошли в феврале прошлого года.

Ранее УНИАН сообщал, что Северная Корея в присутствии иностранных журналистов завершила демонтаж ядерного полигона Пхунгери. Уничтожение происходило серией взрывов, которая продолжалась несколько часов.