КНДР ликвидировала основной ракетный полигон Ихари - СМИ

04:02, 07 июня 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает специализированный сайт 38 North со ссылкой на экспертов из США, передает Радио Свобода.

Уточняется, что эксперты сделали выводы о ликвидации полигона на основе спутниковых снимков. Однако пока неизвестно, является ли уничтожение объекта свидетельством приостановки ракетной программы КНДР.

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Источники 38 North сообщают, что работы по демонтажу стартовали в начале мая и закончились к 19 мая.

По данным портала, полигон Ихари был единственным известным местом, где шли испытания твёрдотопливной ракеты "Pukguksong-2". Её испытания прошли в феврале прошлого года.

Ранее УНИАН сообщал, что Северная Корея в присутствии иностранных журналистов завершила демонтаж ядерного полигона Пхунгери. Уничтожение происходило серией взрывов, которая продолжалась несколько часов.

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Теги: #КНДР#Северная Корея#ракетная программа КНДР