The Independent: Что для мира означает цена на нефть 80 долларов за баррель?

В статье «Что для мира означает цена на нефть 80 долларов за баррель?», опубликованной на сайте британской газеты The Independent, Бен Чу отвечает на ключевые вопросы, в том числе о том, какие страны извлекут из этого выгоду, а какие - понесут убытки.

Почему цена на нефть падает?

Дело в том, что поставки черного сырья, которое питает огромное количество отраслей мировой экономики, опережают спрос. Америка, крупнейшая экономика в мире, резко увеличила внутреннюю добычу нефти в последние годы. Соединенные Штаты откачивали 8,6 млн баррелей в сутки в августе, по сравнению с только 5,4 млн в день еще в 2010. По данным Администрации энергетической информации США (EIA), добыча в стране сейчас находится на самом высоком уровне с 1986 года. Только на Америку в настоящее время приходится 10 процентов мирового производства.

Причиной этого всплеска является то, что крупные инвестиции частных энергетических компаний в новые методы добычи сейчас окупаются. Горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта (более известный как «фракинг») в сланцевых скалах преобразовали эту отрасль в Америке. Как следствие, такие штаты, как Северная Дакота, Техас и Пенсильвания быстро развиваются.

В то же время некоторые крупные производители нефти в других странах мира, таких как Ливия и Ирак, также восстановили значительное новое производство в последние годы, когда стих внутренний, политический и военный кризис.

Канада, которая эксплуатирует свои «битуминозные пески» в Альберте, также увеличила производство.

В то же время, мировой спрос на нефть не растет. Китай, второй по величине в мире потребитель нефти, находится на пути к своему самому слабому годовому росту ВВП с 1990 года. Еврозона балансирует на грани новой рецессии. Замедление роста активности ослабляет их потребность в нефти.

Избыточное предложение, и слабый спрос оказывают очень сильное влияние на цену нефти на мировом рынке. В середине июня, нефть продавалась на уровне $ 115 за баррель. Сейчас, каждый продает по цене примерно $ 80.

Снижение на 30% всего за пять месяцев. Нефть не была дешевле уже четыре года, когда мировая экономика еще не оправилась от великой рецессии.

Останется ли цена на нефть такой низкой?

Кажется, в буме американской добычи нефти есть что-то еще. EIA ожидает, что добыча снова увеличится в следующем году на фоне улучшений в производительности бурения и строительства большего количества установок. Некоторые аналитики считают, что цены могут оставаться в пределах от $ 75 до $ 80 в течение некоторого времени в будущем. Некоторые говорят, что она еще может опуститься до $ 60 за баррель.

Но Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что производство в США «tight oil» (нефть низкопроницаемых коллекторов – относительно труднодоступные месторождения в сланцевых породах) в течение следующего десятилетия перестанет расти и упадет в дальнейшем. Это оказало бы давление на цены.

Между тем, что касается спроса, то в по-прежнему относительно бедных странах Азии и Африки, по прогнозам, несмотря на колебания, такие как в Китае в этом году, спрос по-прежнему будет быстро расти в течение ближайших десятилетий. Они будут потреблять больше нефти, поскольку они продолжат процесс индустриализации. По оценкам IEA, мировой спрос вырастет с 90 млн баррелей в день, теперь до 104 миллионов баррелей в день к 2040 году. Это подразумевает, что цена на нефть будет расти в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Тем не менее, делать прогнозы касательно цены на нефть чрезвычайно трудно. Новые технологии могут иметь поразительное и быстрое воздействие на поставки, как в США. Технологические разработки также глубоко влияют на спрос. Экономия топлива в американских автомобилях и грузовиках улучшилась в последние годы, ослабляя потребность в нефти крупнейшего в мире потребителя.

И даже на очень короткий срок, аналитики и трейдеры затрудняются спрогнозировать цену на нефть. Например, совсем недавно, в августе, фьючерсный рынок определил цену на нефть сегодня более чем 100 $ за баррель.

Каким странам выгодна более дешевая нефть?

Некоторые развивающиеся мировые правительства уже ощутили преимущества. Индийское правительство из Нарендры Моди использовало возможности, предоставленные резким падением цен на нефть, чтобы исключить топливные субсидии государства. Избавление от этих субсидий было бы гораздо более болезненным, если бы цены на топливо не падали.

Правительство Индонезии президента Джоко Видодо сделало то же самое на прошлой неделе, отменив субсидии на розничную торговлю бензином и дизельным топливом. Избавление от этих субсидий должно помочь экономике развиваться более пропорционально. Это будет также поощрять их сжигать меньше ископаемого топлива.

Китай, который тратит 2,5 процента своего ВВП на импорт нефти, является еще одним основным бенефициаром. Более дешевая нефть может помочь государству под руководством Коммунистической партии расти, повышая рентабельность своих фирм.

Некоторые экономисты ожидают, что дешевая нефть послужит экономическим стимулом. По оценкам, если цена на нефть падает на 30 долларов, то за год $ 400 млрд от экспорта нефти переходит импортерам. Теоретически, это должно высвободить ресурсы в бюджетах страны для увеличения расходов, которые, в свою очередь, должны повысить рост.

Какие страны несут убытки?

Как правило, крупные производители нефти находятся в худшем положении, особенно те страны, у которых нефть составляет большую часть экспорта, и у которых нет диверсифицированной экономики, на которую можно опереться.

Россия – яркий тому пример. Это второй по величине в мире производитель нефти после Саудовской Аравии. Энергоносители составляют 70 % всего экспорта, а продажа нефти и газа обеспечивает более половины поступлений в бюджет.

Российская экономика сейчас в упадке. Частично это связано с санкциями, которые Запад ввел против России из-за украинского кризиса. А вот снижение цен на нефть играет важную роль. Президент Путин признал, что падение цен на нефть потенциально может иметь «катастрофические» последствия для страны. Венесуэла, крупнейший производитель нефти в Южной Америке, также испытывает серьезные трудности. Нефть составляет 95 % ее экспорта и ей нужно продавать нефть по цене не менее 100 долл. за баррель, чтобы финансировать свои расходные обязательства. Нигерия также очень сильно пострадала, ее экспорт нефти в США сократился практически до нуля.‏

У экспортеров на Ближнем Востоке также возникли проблемы. Но страдают все по-разному. Саудовская Аравия, которая накопила огромные денежные резервы, может справляться с ценами на нынешнем уровне. Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт также вполне могут сбалансировать свои бюджеты, если цена на нефть упадет до 73 или 53 долл. за баррель соответственно.

Потребители в Европе, которая не является производителем нефти, скорее всего, будут получать выгоду. Но низкая цена на нефть – это головная боль для политиков в еврозоне. В 18 странах, где действует единая валюта, борются с низким уровнем инфляции. Индекс потребительских цен в октябре вырос всего на 0,4 % по сравнению с прошлым годом, а это значительно ниже официально запланированных Европейским центральным банком 2 %. Из-за низкого уровня инфляции европейским правительствам сложнее справляться со своими государственными долгами.

Низкие цены на нефть – это палка о двух концах и для Великобритании. Если цена на нефть будет ниже 80 долл., дальнейшая разработка месторождений нефти в Северном море будет нерентабельной. А если эти месторождения не будут разрабатываться, будут сокращаться рабочие места. Огромный дефицит платежного баланса в Великобритании может вырасти еще больше.‏

Но мы, по крайней мере, получим более дешевый бензин?

Пока мы, безусловно, получаем выгоду. В среднем стоимость литра бензина по стране упала до 127 пенсов в прошлом месяце, по данным Британской автомобильной ассоциации. Это самая низкая цена с января 2011 г. Цена на дизельное топливо снизилась до 131 пенса за литр. Ценовая война между супермаркетами, которые управляют 15 % из 9 тыс. насосных станций по всей стране, также помогла снизить цены. Американцы, которые сейчас платят относительно невысокую цену за топливо, также получают выгоду. Цена на топливо в США упала до 3 долл. за галлон в этом месяце, это на 70 центов меньше, чем в июне.

Будут ли низкие цены на нефть удерживать процентные ставки на низком уровне?

Банк Англии считает, что остается "простой" в экономике, то есть неиспользуемые и напрасно использованные ресурсы.

Для того, чтобы использовать эту слабину как можно быстрее, Банк сообщил о своей готовности поддерживать процентные ставки на самом низком уровне - 0,5 процента и в следующем году - для того, чтобы помочь управлять экономикой в довольно сложном окружении.

Единственное, что может побудить банк, изменить процентные ставки раньше, - это скачок инфляции потребительских цен. Но инфляция достигла пятилетнего минимума (1,3 процента в октябре), благодаря низким ценам на нефть. Если цены на нефть продолжат снижаться, это еще больше снизит стоимость жизни и успокоит Банк Англии в вопросе низких процентных ставок.

Будет картель ОПЕК сопротивляться этому?

Организация стран-экспортеров нефти, картель основных производителей, безусловно, имеет опыт в этом вопросе. В 1970 году ОПЕК сократила поставки, что стало причиной инфляционного всплеска во всем развитом мире. Некоторые предполагают, что она может попытаться подтолкнуть цены вверх на своем следующем запланированном заседании завтра.

Россия и Венесуэла, как сообщается, обсудили способы поддержки цен на прошлой неделе. Но до сих пор Саудовская Аравия и Ирак сопротивлялись призывам сократить объемы производства. Более того, они даже снизили экспортные цены для США.

Есть признаки разделения в картеле. Один из министров в Тегеране недавно обвинил Саудовскую Аравию (регионального соперника) в том, что та намеренно держит цены на низком уровне для того, чтобы нанести вред иранской экономике. Аналитики полагают, что саудовцы могут рассчитывать на то, что при здоровой мировой экономике в конечном итоге спрос на нефть улучшиться в долгосрочной перспективе - и, что более низкие цены на нефть в краткосрочной перспективе будут способствовать достижению этой цели.

В любом случае, влияние ОПЕК на рынке снизилось с 1970 года, когда она осуществляла около 50 процентов мировых поставок нефти. Производство картеля в настоящее время составляет только около 40 процентов.

Другим потенциальным сигналом пониженной важности ОПЕК на рынке является тот факт, что из пяти крупнейших в мире производителей нефти только один - Саудовская Аравия - является членом ОПЕК.