США осудили признание Сирией Абхазии и Южной Осетии

США решительно осуждают намерения сирийского режима установить дипломатические отношения с оккупированными Россией грузинскими регионами Абхазией и Южной Осетией.

США осудили намерение Сирии установить дипломатические отношения с самопровозглашенными Абхазией и Южной Осетией. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

"США решительно осуждают намерения сирийского режима установить дипломатические отношения с оккупированными Россией грузинскими регионами Абхазией и Южной Осетией", - говорится в заявлении.

В Госдепе отметили, что эти регионы являются частью Грузии.

"Позиция Соединенных Штатов в отношении Абхазии и Южной Осетии является непоколебимой. Мы полностью поддерживаем суверенитет Грузии, независимость и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.

США еще раз призвали Россию вывести ее войска на довоенные позиции по соглашению о прекращении огня 2008 года.

29 мая Сирия признала независимость самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии и установила с этими оккупированными территориями Грузии дипломатические отношения.

Грузия в ответ начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.

Евросоюз заявил, что решение Сирии признать независимость самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии нарушает международное право.

Помимо Сирии, независимость двух самопровозглашенных республик признали Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру.