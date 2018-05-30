Двое в багажнике: в Польше десять украинских студентов на одном авто попали в аварию

В результате ДТП пострадали восемь человек.

В Варшаве в ДТП попали десять украинских студентов, которые, возвращаясь с вечеринки, ехали в одном легковом автомобиле.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению, в понедельник водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в фонарь на кольцевой развязке. На месте аварии остановилось движение и были повреждены трамвайные пути.

В результате ДТП пострадали восемь человек. Все они – пассажиры одного автомобиля, которых внутри было вдвое больше, чем разрешено: трое ехали на переднем сиденье, пять - на заднем и еще двое - в багажнике.

Читайте такжеДТП с украинцами в Будапеште: в турфирме обвиняют дорожную разметку

Чтобы вытащить людей из багажника, пожарные использовали специальное оборудование. Несмотря на сильные повреждения автомобиля, пострадавшие отделались легкими травмами.

Все десять человек – студенты из Украины в возрасте около 20 лет. Они учатся в Варшаве. Молодежь возвращалась в три часа ночи с вечеринки на берегу Вислы.

Водителя задержали, однако он не признает, что был за рулем автомобиля. У него взяли кровь на анализ на содержание алкоголя и наркотиков.

Если прокурор решит, что водитель поставил под угрозу жизнь пассажиров, то ему, кроме потери прав, грозит лишение свободы сроком до 10 лет.