Двое в багажнике: в Польше десять украинских студентов на одном авто попали в аварию
В Варшаве в ДТП попали десять украинских студентов, которые, возвращаясь с вечеринки, ехали в одном легковом автомобиле.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Согласно сообщению, в понедельник водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в фонарь на кольцевой развязке. На месте аварии остановилось движение и были повреждены трамвайные пути.
В результате ДТП пострадали восемь человек. Все они – пассажиры одного автомобиля, которых внутри было вдвое больше, чем разрешено: трое ехали на переднем сиденье, пять - на заднем и еще двое - в багажнике.
Читайте такжеДТП с украинцами в Будапеште: в турфирме обвиняют дорожную разметку
Чтобы вытащить людей из багажника, пожарные использовали специальное оборудование. Несмотря на сильные повреждения автомобиля, пострадавшие отделались легкими травмами.
Все десять человек – студенты из Украины в возрасте около 20 лет. Они учатся в Варшаве. Молодежь возвращалась в три часа ночи с вечеринки на берегу Вислы.
Водителя задержали, однако он не признает, что был за рулем автомобиля. У него взяли кровь на анализ на содержание алкоголя и наркотиков.
Если прокурор решит, что водитель поставил под угрозу жизнь пассажиров, то ему, кроме потери прав, грозит лишение свободы сроком до 10 лет.